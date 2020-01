Frage: Landwirte gehen auf die Straße und protestieren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Haben Sie Verständnis für den Aufstand der Bauern?

Klöckner: Auch für unsere Bauern gilt das Demonstrationsrecht. Und nicht nur für die, die gegen die aktuelle Wirtschaftsweise der konventionell wirtschaftenden Betriebe auf die Straße gehen. Es ist gut, dass sich der Berufsstand Aufmerksamkeit verschafft. Und darauf hinweist, dass manche Debatte bisher allzu einseitig gelaufen ist. Das heißt nicht, dass alle Forderungen erfüllbar sind – das gilt für alle Seiten. Wir müssen daher darüber reden, wie ein Ausgleich gelingen kann zwischen den Interessen. Der Kompromiss ist die Königsdisziplin der Demokratie, hat Deutschland und Europa groß gemacht. Zielkonflikte wie zwischen sauberem Grundwasser und ausreichender Pflanzenernährung oder der Ertragssicherung und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln müssen wir benennen und lösen.

Frage: Droht hier eine Art Gelbwestenbewegung?

Klöckner: Es ist wichtig, dass der gesellschaftliche Dialog angestoßen ist – und dass er weiterhin respektvoll geführt wird. Das gilt für alle Parteien, vor allem auch für Nichtregierungsorganisationen – das hatte ich klar zum Ausdruck gebracht. Pauschale Vorwürfe sind nie gut, heizen Stimmungen an. Es gibt radikale Aufrufe in den sozialen Netzwerken, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich habe davor gewarnt, dass solche Äußerungen auf die gesamte Branche zurückfallen und damit der sachlichen Debatte die Grundlage entziehen können. Die Landwirtschaft erfährt aktuell eine hohe Wahrnehmung, das ist eine große Chance. Mir geht es um die Versöhnung zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Beide Seiten müssen aufeinander zugehen, wir wollen Stadt und Land zusammenbringen.

Frage: Verlieren die Unionsparteien die Landwirte als Wähler? Da ist harte Kritik zu hören.

Klöckner: Die Union steht seit jeher an der Seite der Landwirte, hat Veränderungen der Branche begleitet und dabei geholfen, sie immer wieder zukunftsfähig aufzustellen. So auch jetzt. Denn die kommenden Generationen, die Landwirte der Zukunft, werden fragen: Was hat das Bundeslandwirtschaftsministerium, was hat die CDU 2020 getan, um Deutschland als landwirtschaftlichen Produktionsstandort zu sichern und zu stärken? Heute werden die Weichen dafür gestellt, im Hier und Jetzt. Falsche Versprechungen machen – wie die FDP derzeit – bringt schnellen Applaus, führt letztlich aber dazu, dass wir den Anschluss verpassen. Ich könnte jetzt auch den leichten Weg gehen, hätte dann mehr Ruhe. Mein Auftrag ist aber ein anderer: Landwirtschaft in Deutschland zukunftsfest zu machen. Und wer Landwirte ernst nimmt, geht ehrlich mit ihnen um.

Frage: Die EU will die Agrarförderung reformieren. Müssen die Landwirte hierzulande den Gürtel künftig noch deutlich enger schnallen?

Klöckner: Es gilt der Koalitionsvertrag. Die Regierungsparteien haben festgeschrieben, dass wir das Budget für die EU-Agrarpolitik auf bisherigem Niveau halten wollen. Da nehme ich auch unseren Koalitionspartner in die Pflicht. Denn eines kann nicht sein: Dass wir in Europa die Anforderungen an Landwirte immer weiter hochschrauben, dafür gleichzeitig aber weniger Geld zur Verfügung stellen. Das passt nicht zusammen, so erreichen wir auch die gewollten Ziele nicht: Mehr Tierwohl, ein besserer Umwelt- und Klimaschutz. Es geht darum, die neuen Lösungen zu finanzieren.