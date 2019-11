Frage: Herr Ministerpräsident, am Dienstag haben Sie erklärt, dass Sie bei der Stichwahl um den SPD-Vorsitz das Duo Klara Geywitz und Olaf Scholz unterstützen werden. Bedauern Sie, dass Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sich nicht beworben hat wegen der Unklarheit um ihren Doktortitel, den sie ja nun behalten darf?

Weil: Das ist nun müßig. Franziska Giffey genießt nach meinem Eindruck in der gesamten SPD eine sehr hohe Anerkennung. Sie ist mit ihren 41 Jahren noch jung und ganz sicher nicht am Ende ihrer politischen Laufbahn. Ich habe mich jedenfalls sehr darüber gefreut, dass sie ihren Doktortitel behalten kann. Sie hatte ja vorher angekündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen, falls ihr der Doktortitel aberkannt würde – das wäre wirklich jammerschade gewesen. Unsere Demokratie, unsere Gesellschaft braucht Politikerinnen wie Franziska Giffey.

Frage: Wenn Sie für das Duo Scholz/Geywitz stimmen, sind Sie also auch für einen Verbleib der SPD in der Großen Koalition?

Weil: Die erste Halbzeit ist vorbei und die Ergebnisse der Großen Koalition können sich in vielen Bereichen sehen lassen. Leider sind diese guten Ergebnisse nicht groß zur Kenntnis genommen worden, weil permanent irgendein Streit alles andere überdeckt hat. Was ich mir wünsche ist, dass es in der zweiten Halbzeit gelingt, das Erscheinungsbild zu verbessern. Das kann nur im Interesse beider Regierungsparteien sein, denn es ist ja nicht so, dass es nur der SPD derzeit nicht gut geht. Das gilt für die Union genauso.

Frage: Also sollte die SPD in der Großen Koalition bleiben?

Weil: Nach jetzigem Stand bin ich dafür. Ich gebe allerdings zu, dass ich mir gewünscht hätte, dass der leidige Streit um die Grundrente inzwischen beendet worden wäre. SPD und CDU sind da ziemlich dicht beieinander. Es wäre für beide Parteien klug gewesen, das Thema noch vor den ostdeutschen Wahlen zu klären. Die Grundrente ist in den ostdeutschen Ländern ein Riesenthema.

Frage: Sie haben die Erfolge der Großen Koalition angesprochen, die ja in Teilen auch auf das Konto der SPD gehen. Warum gelingt es Ihrer Partei nicht, diese Erfolge zu vermarkten und damit bei den Wählern zu punkten?

Weil: Das haben wir uns zum Teil selbst zuzuschreiben. Wenn eine Partei eigene Zweifel immer mitschwingen lässt, sind Außenstehende natürlich umso schwerer zu überzeugen. Aber das ist nur der eine Teil. Der andere betrifft das Erscheinungsbild der Bundesregierung. Wenn sich eine Regierung zu oft öffentlich streitet, darf sie sich nicht wundern, wenn sie auch so wahrgenommen wird. Das ist etwas, was wir in der Großen Koalition in Niedersachsen tunlichst vermeiden. Es ist nicht so, dass wir nicht auch strittige Themen hätten. Aber es gelingt uns ganz gut, das ruhig und freundlich intern auszutragen und damit nicht die Bürgerinnen und Bürger zu belasten.

Frage: Ihr Generalsekretär Lars Klingbeil regte aus diesem Grund kürzlich an, Berlin möge sich öfter mal ein Beispiel an Niedersachsen nehmen.

Weil: Na ja, Bundespolitik ist um einiges komplexer als Landespolitik und hat auch eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Zum anderen ist mir nicht bekannt, dass die Bundespolitik besonders begierig danach wäre, Ratschläge aus der norddeutschen Tiefebene zu bekommen.

Frage: In Hannover wird der künftige Oberbürgermeister erstmals nach 73 Jahren nicht mehr von der SPD gestellt, auch in Emden hatte die SPD das Rathaus nicht halten können, ganz zu schweigen von den Wahlergebnissen in Ostdeutschland – ist die SPD überhaupt noch zu retten?

Weil: Natürlich ist die SPD zu retten. Wir erleben derzeit wohl eines der schlechtesten Jahre in der Parteigeschichte. Aber ich will auch daran erinnern, dass wir vor gerade einmal zwei Jahren in Niedersachsen einen grandiosen Wahlerfolg erzielt haben.

Frage: Der sich aktuell so vermutlich auch nicht wiederholen ließe.

Weil: Das mag sein. Die SPD befindet sich momentan in einem absoluten Tief. Ich bin aber auch überzeugt, dass eine SPD, die sich wieder anbietet als die glaubwürdige Partei für die Themen der Bürgerinnen und Bürger im Alltag, die mit den richtigen Personen aufwartet, die den Eindruck vermittelt, dass sie sich nicht mit sich selbst, sondern mit den Bürger-Anliegen beschäftigt, in Deutschland wieder viel Erfolg haben kann. Nicht wieder bei 40 Prozent wie früher, das wird keine Partei auf Sicht schaffen. Aber sehr viel erfolgreicher als heute. Demoskopen sagen, es gebe einige Millionen Menschen in Deutschland, die darauf warteten, endlich wieder SPD wählen zu können.

Frage: Viele Sozialdemokraten hatten unterdessen darauf gewartet, Sie an die SPD-Spitze wählen zu können. Doch Sie haben lange gezögert, um am Ende doch nicht anzutreten. Bereuen Sie das manchmal?

Weil: Nein, denn mir liegt meine Aufgabe hier in Niedersachsen wirklich am Herzen. Außerdem war schlichtweg die richtige Konstellation nicht gegeben.

Frage: Was heißt das? Wären Sie gern mit Frau Giffey ins Rennen gegangen?

Weil: Wie auch immer, diese Personalentscheidung findet ohne mich statt, und ich bin mit mir dabei sehr im Reinen. Und klar ist auch: Wer auch immer das Rennen macht, kann sich auf meine Unterstützung verlassen.

Frage: Nun sind Sie gern Ministerpräsident in Niedersachsen. Machen Sie sich angesichts der Lage der SPD keine Sorgen um Ihre Wiederwahl? Sie haben ja gesagt, dass Sie 2022 wieder antreten wollen.

Weil: Wenn ich gesund bin und meine Partei das auch will, mache ich das gerne. Wir wählen in etwas weniger als drei Jahren. Das ist in der Politik eine halbe Ewigkeit. Keiner weiß heute, wie die Stimmung in drei Jahren sein wird.

Video-Interview mit Stephan Weil unter www.nwzonline.de und unter www.youtube.com/nwzplay