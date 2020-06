Interview: Wie weiter bei der Organspende?

Frage: Im Januar hat der Bundestag für die sogenannte Entscheidungslösung und gegen die doppelte Widerspruchslösung bei der Organspende gestimmt. Die Bereitschaft zur Organspende wächst jetzt offenbar. Erleben wir hier eine lange erhoffte Trendwende?

Baerbock: Die Debatte im Deutschen Bundestag hat deutlich gemacht, wie essenziell es ist, über solch eine zentrale Frage öffentlich und auch mit Leidenschaft zu debattieren. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich die Zahl der Organspenden im ersten Quartal dieses Jahres deutlich erhöht hat. Auch das Interesse am Thema und die Bereitschaft zu spenden sind gewachsen. 2017 hatten wir im ersten Quartal noch gut 500 000 Anfragen nach Broschüren mit Organspende-Ausweisen. Dieses Jahr waren es im gleichen Zeitraum dagegen mehr als 2,4 Millionen. Am Tag nach der Entscheidung des Bundestages über die künftige Organspende-Regelung ist sogar die Website, auf der man sich über Organspenden informieren kann, wegen Überlastung zusammengebrochen. Das zeigt, das Interesse ist da. Aber wir müssen das Thema Organspende kontinuierlich auf der Tagesordnung halten. Nur so können wir dann auch mehr Leben retten.

Frage: Herr Spahn, reicht die Entscheidungslösung aus, um die Zahl der Organspender deutlich zu erhöhen?

Spahn: Ich hoffe: Ja. Und das sage ich, obwohl ich für die Widerspruchslösung eingetreten bin. Aber die Diskussion war wichtig. Sie hat mehr bewegt als alle Aufklärungskampagnen der vergangenen Jahrzehnte. Es werden jetzt deutlich mehr Organspendeausweise nachgefragt. Und die Zahl der Spender ist allein im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 260 gestiegen. Diesen Erfolg können wir am Tag der Organspende feiern. Und wir nutzen diesen Tag, um über die Menschen zu reden, die hinter diesen Zahlen stecken. Sowohl über diejenigen, die gestorben sind und ihre Organe gespendet haben. Wie auch über diejenigen, die davon profitierten. Für viele von ihnen bedeuten Organspenden gewonnene Lebensjahre. Den 9000 Patienten auf der Warteliste wollen wir helfen. Da waren Annalena Baerbock und ich uns trotz unterschiedlicher Lösungsansätze immer einig. Hier geht es um Leben und Tod. Und jeder von uns könnte morgen auch betroffen sein.

Frage: Frau Baerbock, was muss geschehen, um die Zahl der Organspender zu erhöhen?

Baerbock: Uns eint das Ziel, dass wir eine höhere Bereitschaft zur Organspende erreichen wollen, damit mehr Leben gerettet werden können. Die Aufklärung und das tägliche Werben müssen weitergehen. Das Gesetz, das der Bundestag im Januar beschlossen hat, muss jetzt zügig vom Gesundheitsministerium umgesetzt werden. Der zentrale Baustein ist dabei das Onlineregister. Künftig wird man nicht mehr den Papier-Ausweis in der Tasche tragen müssen, sondern ist digital registriert. Für die Kliniken wird es so im entscheidenden Moment viel einfacher sein, zu erkennen, ob jemand seine Bereitschaft zur Organspende erklärt hat oder nicht.

Frage: Herr Spahn, setzen Sie dennoch weiter auf eine doppelte Widerspruchslösung?

Spahn: Jetzt geht es erst einmal darum, das vom Bundestag beschlossene Gesetz umzusetzen. Dazu werden wir ein Organspenderegister aufbauen. Wir werden mehr und besser über Organspende informieren. Und dann werden wir in den nächsten zwei, drei Jahre beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln. Das jetzt zu beurteilen, ist viel zu früh. Abgesehen davon gilt meine Aussage aus der Bundestagsdebatte von damals: Wenn ich falsch gelegen haben sollte mit meiner Einschätzung, dass es mehr braucht als die Entscheidungslösung, um einen wirklichen Unterschied zu machen und die Zahl der Organspender zu erhöhen, wäre ich sehr glücklich.

Baerbock: Jetzt gilt es, schnell und umfassend anzupacken, was beschlossen wurde. Bereits 2019 hat das Parlament mit der Änderung am Transplantationsgesetz Verbesserungen bei der Zusammenarbeit und den Strukturen in den Krankenhäusern geschaffen. Damit es überall Transplantationsbeauftragte geben kann, werden so in den Kliniken Ärztinnen und Ärzte dafür freigestellt. Aus Deutschland sind übrigens auch während der Corona-Pandemie weiter Organe in das europäische Transplantationssystem gemeldet worden. So kamen zeitweise 75 Prozent der gespendeten Organe im Euro-Transplant-Raum aus Deutschland. In anderen europäischen Ländern hat dies teilweise gar nicht mehr stattfinden können. Das zeigt, wie wichtig ein robustes und gut ausgestattetes Gesundheitssystem ist.

Spahn: Organspender zu identifizieren, ist für die Kliniken eine große Herausforderung. Sie müssen mögliche Spender auf den Intensivstationen erkennen, mit den Angehörigen reden. Dafür brauchen die Transplantationsbeauftragten in den Häusern vor allem Zeit und Freiraum. Den haben sie mit der Reform des Transplantationsgesetzes bekommen. Das zahlt sich jetzt aus. Auch deshalb sind die Transplantationszahlen gestiegen. Und das trotz Corona!

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen