Interview: Wie Windräder Bürger weniger stressen

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Infraschall, der von Windenergieanlagen ausgeht, und körperlichen oder psychischen Beschwerden der Anwohner? Dieser Frage sind Wissenschaftler um den Umweltpsychologen Dr. Johannes Pohl in einer einzigartigen Untersuchung unter anderem im Windpark Wilstedt (Kreis Rotenburg) nachgegangen.

Frage: Herr Dr. Pohl, Sie haben zusammen mit Ihren Wissenschaftskollegen untersucht, wie sich der Infraschall von Windenergieanlagen auf das Wohlbefinden der Anwohner auswirkt. Mit welchem Ergebnis?

Pohl: Das zentrale Ergebnis ist, dass wir nicht belegen konnten, dass Infraschall und tieffrequenter Schall, der von Windenergieanlagen ausgeht, zu subjektiv geäußerten Belästigungen und subjektiv geäußerten Symptomen beigetragen haben. Wir würden jetzt nicht so weit gehen, dies zu generalisieren, aber zumindest in dieser Untersuchung konnten wir keinen Beleg für einen Zusammenhang finden.

Frage: Aber dass von Windkraftanlagen grundsätzlich Infraschall ausgeht, bezweifeln sie nicht?

Pohl: Nein, wir haben tieffrequenten und Infraschall eindeutig identifizieren können. Wir konnten zeigen, dass dieser bei den Anwohnern ankommt, und dort auch unterscheidbar ist von sonstigem Schall. Wir haben aber auch feststellen können, dass die Stärke dessen, was bei den Anwohnern ankommt, nicht ausreicht, um die Beschwerden erklären zu können.

Frage: Auch bei den Anlagen Wilstedt und Ingersheim, die sie untersucht haben, haben Bürger über Beschwerden geklagt. Wie hoch war der Anteil?

Pohl: In Ingersheim lag der Anteil der Anwohner, die wir nach der Befragung 2018 als stark belästigt eingestuft haben, bei 6,2 Prozent und in Wilstedt bei 4,6 Prozent. Bei denen, die sich stark belästigt fühlen, ist es häufig so, dass sie nicht gut ein- oder durchschlafen können. Viele Betroffene gaben auch an, häufiger gereizt oder schlechterer Stimmung zu sein. Dass jemand nicht gut schlafen kann, hat am Ende auch Auswirkungen auf den Alltag: Man kann sich nicht so gut konzentrieren und die Leistungsfähigkeit nimmt ab.

Frage: Spielt der Abstand der Häuser zu den Windrädern bei der Frage der Belästigung eine Rolle?

Pohl: Nein. Wir konnten in dieser Studie, wie auch schon in früheren Untersuchungen, keinen Beleg finden, dass der Abstand eine Rolle bei der Belästigung durch Geräusche spielt oder überhaupt bei der Akzeptanz von Windrädern. Es gab Anwohner mit Geräuschbeschwerden, die nur 600 Meter entfernt von der Anlage gewohnt haben und auch von Bürgern, die zwei Kilometer entfernt gelebt haben. Das hängt von physikalischen Faktoren ab, also etwa wie stark der Schall durch die Umgebung verstärkt oder abgeschwächt wird, und auch mit psychologischen. Wenn jemand vor der Inbetriebnahme ein Windpark-Gegner war, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass er sich später belästigt fühlt.

Frage: In Wilstedt haben Sie die Windenergie-Immissionswirkungen aufs Wohlbefinden der Anwohner über mehrere Jahre analysieren können. Gab es hier im Laufe der Zeit Veränderungen?

Pohl: Ja, eine interessante Erkenntnis war, dass sich der Prozentsatz derer, die sich stark belästigt gefühlt haben, über die Jahre vermindert hat. 2012 lag der Anteil noch bei 9,9 Prozent, 2014 waren es 6,8 Prozent und zuletzt 2018 nur noch 4,6 Prozent.

Frage: Wie lässt sich das erklären?

Pohl: Ein Punkt ist, dass wir Anwohner von Anfang an stark in die Ursachenfindung eingebunden haben. Sie konnten mit Audiorekordern Aufnahmen machen, wir haben Bürgerversammlungen abgehalten und wir haben ihnen Erklärungen angeboten. Und wenn man aufklärt, die Sorgen der Betroffenen ernst nimmt, dann reduziert das Stress. So ist dann auch zu erklären, warum der Prozentsatz 2014 spürbar gesunken ist. Im Herbst 2017 kam auch noch eine technische Maßnahme dazu: An den Flügeln der Windräder wurden spezielle Zackenbänder befestigt, die eine andere Art der Verwirbelung bewirken. Dies hat zu einer Minderung der Geräuschbelästigung geführt – objektiv wie auch subjektiv. Es waren also sowohl Maßnahmen der Technik, die eine Rolle gespielt haben, als auch der Psychologie, in diesem Fall der Mitnahme der Anwohner.

Frage: Kann man aus den Ergebnissen Erkenntnisse gewinnen, wie sich die Akzeptanz von Windenergieanlagen erhöhen lässt?