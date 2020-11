Interview: Wir brauchen Entlastungen

Frage: Die FDP möchte die Unternehmenshilfen um ein Drittel kürzen. Das wirkt für mich wie aus der Zeit gefallen…

Dürr: Zurzeit wird sehr viel Geld ins Schaufenster gestellt. Mir kommt das ein wenig vor wie damals in der DDR: Im Schaufenster ist die Auslage wunderbar, wenn man dann aber in den Laden geht, wird gesagt: „Lieferzeit zwei Jahre!“ Das erleben wir auch. Die Hilfen kommen nicht an. Das Schaufenster bringt nichts, man muss gezielt helfen, wo es nötig ist. Wir haben zum Beispiel sehr dafür gekämpft, dass in den November-Hilfen auch an die Bäckerei-Kaffees gedacht wird. Die haben zwar noch ihr Ladengeschäft, aber die Kaffees sind zu, und die sollten ursprünglich gar nichts bekommen.