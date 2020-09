Interview: Wir können nicht nur bremsen

Frage: Die Corona-Infektionszahlen nehmen wieder zu, liegen um die 2000 pro Tag. Sind das noch Schwankungen oder erleben wir den Anfang einer zweiten starken Welle?

Reinhardt: Es könnte sein, dass wir wieder eine etwas größere Dynamik erleben. Das ist nicht unwahrscheinlich. In anderen europäischen Ländern wie Österreich, Spanien, Frankreich oder Niederlande gibt es aber erheblich höhere Infektionszahlen. Der Anteil der positiv Getesteten liegt aktuell in Deutschland immer noch zwischen 0,5 und 1,0 Prozent. Zu Hochzeiten der Pandemie waren bis zu neun Prozent der Getesteten positiv. Aber dennoch: Wir befinden uns wahrscheinlich wieder in einem leichten Infektionsanstieg. Wir müssen die Entwicklung genau beobachten. In einer Woche weiß man dann, ob sich diese Annahme bestätigt.