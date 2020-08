Interview: Wir sind in einer Pandemie-Dauerwelle

Frage: Erstmals seit Mai sind die Corona-Infektionszahlen in Deutschland auf über 1000 pro Tag gestiegen. Ein Alarmsignal?

Frage: Viele Urlauber sind bereits wieder zurück. Kommt die Testpflicht für Reisende aus Risikoländern nicht zu spät?

Montgomery: Über die Tests ist wochenlang diskutiert worden. Jetzt kommen sie endlich. Besser spät als nie. Gut, dass man nicht noch länger gewartet hat. Der Test wird aber auch überbewertet. Er lässt sich nicht immer fehlerfrei abnehmen und sagt nichts aus, wenn jemand noch in der Inkubationszeit ist. Wenn man wirklich sicher sein will, ob jemand nicht infiziert ist, muss man mindestens 72 Stunden später einen zweiten Test machen. Selbst dann werden noch Einzelne durchrutschen. Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten in Quarantäne gehen. Eine Woche bis zehn Tage.