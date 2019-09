Frage: Lässt sich mit einer Fleischsteuer mehr Tier- und Umweltschutz erreichen?

Spiering: Nach aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes ließen sich durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte über fünf Milliarden Euro Mehreinnahmen generieren. Meine Grundforderung ist dessen ungeachtet, dass man zunächst die Arbeits- und Lohnbedingungen in der Ernährungswirtschaft verändern muss. Denn die Menschen müssen genügend Geld in der Tasche haben, damit sie Nahrungsmittel aus tier- und umweltgerechterer Produktion bezahlen können.

Frage: Können Sie dazu konkrete Zahlen nennen?

Spiering: Wenn man in einer mittelgroßen Stadt mit rund 150 000 Einwohnern am sozialen Leben teilnehmen möchte, wird man dafür monatlich 1500 bis 1600 Euro netto brauchen. Das ergibt grob gerechnet je nach Steuerklasse einen Mindeststundenlohn 12,50 und 13,50 Euro brutto. Damit die Arbeitgeber diesen Mindestlohn nicht durch die Umstellung auf Werkvertrags-Arbeitnehmer etwa aus Osteuropa unterlaufen, muss sichergestellt sein, dass das Prinzip gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit umgesetzt wird. Das bedeutet im Klartext, dass Zeitarbeiter aus Bulgarien oder Rumänien den Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Stammmitarbeiter des Unternehmens haben müssen.

Frage: Was ist mit den Landwirten?

Spiering: Die Produzenten müssen für gute Produkte fair bezahlt werden. Ich bin für einen Schulterschluss von Arbeitnehmerschaft und Landwirtschaft. Denn wenn die Arbeitnehmer genügend Geld zum Konsumieren haben, können sie auch etwas teurere Nahrungsmittel aus umwelt- und tiergerechter Produktion bezahlen. Letztlich würde das auch den Klimaschutz voranbringen.

Frage: Müssen auch die großen Player aus dem Handel und der Industrie ins Boot?

Spiering: Natürlich, allerdings zweifle ich an deren Bereitschaft. Der Handel steht im internationalen Wettbewerb und hängt am Ende des Tages am Tropf großer Hersteller wie etwa McDonald’s, Coca Cola, Danone oder Nestle. Es ist einfach Fakt, dass es weltweit rund zehn große Lebensmittelkonzerne gibt, die die Markt- und die Umweltbedingungen bestimmen. Am Ende des Tages sind es diese großen Konzerne, die etwa für die Abholzung der Regenwälder oder für den zunehmenden Sojaanbau verantwortlich sind. Diesen großen globalen Playern würde ich gern einmal richtig auf die Finger klopfen.

Frage: Kann Deutschland hier überhaupt etwas tun?

Spiering: Ja. Wir diskutieren derzeit zum Beispiel über die Einführung einer Nährwertampel. Wenn damit deutlich wird, welch negative Auswirkungen zu viel Fett und Zucker auf die Gesundheit hat, wird sich das auf den Markt auswirken. Das kann für den Tier- und Umweltschutz möglicherweise mehr bringen als eine höhere Mehrwertsteuer. Wir sollten hier offen für jeden Vorschlag sein, der die Zukunft der über fünf Millionen Menschen sichert, die in Deutschland von der Land- und Ernährungswirtschaft leben.