NWZ-Interview zu den Konflikten in Nahost: Trump abgewählt – Israel in Not?

Frage: Donald Trump ist abgewählt – ist Israel jetzt in Not?

Shalicar: Nein, absolut nicht. Israel ist ein strategischer Partner der USA und schon seit Jahrzehnten strategisch sehr eng verbunden. Das ist vollkommen unabhängig davon, ob dort Republikaner oder Demokraten das Sagen haben. Es gibt aber zwei Fragen, in der Demokraten und Republikaner Differenzen haben: Das sind der Iran und das Atomabkommen mit Teheran von 2015, das JCPOA. Was ist aber zwischen 2015 und 2018, also dem Jahr, in dem die Amerikaner den JCPOA gekündigt haben, passiert? Da hat das islamische Regime ohne jeden Zweifel beweisen, dass es weder an Frieden noch an Versöhnung interessiert ist. Es hat im Geheimen an der nuklearen Infrastruktur weitergearbeitet. Es hat in der Region weiter Terrororganisationen unterstützt und aufgebaut.

Frage: Zum Beispiel?

Shalicar: Man denke nur an Syrien, Libanon, den Jemen und den Irak. Man sollte sich da fragen – und das tut in Deutschland kein Mensch – was machen die Iraner eigentlich in Syrien? Bauen die Krankenhäuser oder Schulen? Finanzieren die Sozialprojekte? Nein! Die bauen dort eine Infrastruktur des Terrors gegen Israel auf. Mit Hilfe Assads. Mit Hilfe der libanesischen Hisb Allah und teilweise auch mit Rückendeckung der Russen. Die graben sich dort ein. Das kann man nicht dulden. Das destabilisiert die Region. Am Ende trifft es übrigens auch die Europäer. Die Flüchtlingswellen wurden und werden nicht nur durch den Islamischen Staat sondern auch durch iranische Aktivitäten ausgelöst.

Frage: Nun hat ja Trumps harte Linie die Mullahs nicht besonders beeindruckt oder gar in die Knie gezwungen. Warum nicht?

Shalicar: Das darf man nicht unterschätzen! Die haben geschwitzt. Das islamische Regime war im vergangenen Jahr im Wesentlichen passiv und hat auf die Wahl gewartet. Die wussten ganz genau: Wenn Trump wiedergewählt wird, müssen wir den Gürtel noch enger schnallen und der Druck wird noch größer. Das würde dann die Menschen wieder auf die Straße treiben. Darüber hinaus würde die Finanzierung ihres Terrorimperiums von Afghanistan bis Libanon in Gefahr sein. Das heißt: Wenn man die Mullahs wirklich beeindrucken will ohne zu militärischen Mitteln zu greifen, dann ist der beste Weg, ihnen die finanziellen Mittel für ihr Terrorimperium zu nehmen.

Frage: Wie beurteilen Sie die europäische und deutsche Iran-Politik? Da hat man sich deutlich iranfreundlich von den USA abgesetzt und zum Beispiel versucht, einen Mechanismus zu etablieren, über den die Iraner Handel treiben können.

Shalicar: Für die deutsche Seele wäre es das Richtige, wenn Deutschland der Hauptgegner der zerstörerischen Fantasien der Mullahs gegen den jüdischen Staat wäre – nicht die Amerikaner oder sonst irgendwer. Man betont natürlich immer wieder das Existenzrecht. Aber dann kommen eben alle paar Wochen Vertreter des iranischen Regimes und sagen: Wir werden Israel von der Weltkarte tilgen. Da ist Deutschland aus meiner Sicht nicht entschieden genug. „Nie wieder“ sollte eben heute nicht nur „Nie wieder Krieg“ heißen, sondern auch „Nie wieder existentielle Bedrohung von Juden und ihres Staates“. Und genau das ist der Fall.

Arye Sharuz Shalivar (47) ist ein deutsch-persisch-israelischer Politologe, Schriftsteller und Spitzenbeamter im Büro des israelischen Ministerpräsidenten. Er schreibt regelmäßig als Kolumnist für die NWZ. (Foto: privat)

Frage: Was bedeutet das konkret?

Shalicar: Europa sollte mit den Amerikanern eine Front bilden, um das Regime aufzuhalten, das nicht nur Israel, die Golfstaaten und Europa bedroht, sondern auch Exiliraner auf der ganzen Welt und das die eigene Bevölkerung täglich misshandelt, foltert und tötet. Die Europäer kuschen hier zu viel. Krieg verhindert man so nicht. Ohne die Trump-Sanktionen und auch die Aktionen im Iran gegen hochrangige Regimevertreter wäre eine sehr viel schlimmere Eskalation absolut denkbar gewesen.

Frage: Israel war mit Donald Trumps Hilfe sehr erfolgreich, die Beziehungen zu einigen arabischen Staaten zu normalisieren. Das beruht ja vor allen Dingen auf der gemeinsamen Gegnerschaft zum Iran. Ist das eine tragfähige Basis?

Shalicar: Diese Annäherung ist sehr einfach nachzuvollziehen. Zum einen gibt es, wie Sie richtig sagen, gemeinsame Feinde. Ich erinnere an die iranische Attacke auf Saudi-Arabien vor gut einem Jahr. Dieser Angriff hat einigen Golfstaaten den letzten Anstoß gegeben, engere Beziehungen zu Israel und den Amerikanern zu suchen. Zum anderen sind insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate eine sehr fortgeschrittene Nation. Das sind Araber, die ihr Land über Jahrzehnte technologisch und wirtschaftlich erfolgreich aufgebaut haben. Ein Blick nach Dubai reicht, um zu begreifen, dass sie viel mehr mit Israel oder New York verbindet als mit irgendwelchen durchgeknallten Islamisten. Israel und diese Staaten sind in Sachen Hightech auf Augenhöhe und können voneinander lernen. Es geht also in Richtung „warmer Frieden“, und das eben nicht nur aufgrund einer gemeinsamen Bedrohung.

Frage: Bei all dem redet kaum noch jemand von den Palästinensern. Warum ist das so?

Shalicar: Ich denke, die „palästinensische Sache“ wird an keinem Ort der Welt so hochgehalten wie in Deutschland. Wenn in Gaza oder im Westjordanland etwas passiert, ist das deutsche Außenministerium immer sofort zu Stelle. Das ist Ausdruck einer schrägen Wahrnehmung der hiesigen Realität. Das beginnt schon damit, dass man immer Juden und Palästinenser eins zu eins gegenüberstellt. Dabei sah sich doch Israel seit seiner Gründung immer einer massiven Front aus vielen arabischen Staaten gegenüber. Es war nicht einer gegen einen. Es waren viele gegen einen. Mittlerweile haben aber arabische Staaten gemerkt, dass dieses palästinensische Thema sie nicht voranbringt oder ihnen gegen die iranische Bedrohung nützt, sondern dass Israel der Faktor ist, der ihnen da helfen kann.

Frage: Haben sich die Palästinenser selbst aus dem Spiel geschossen?