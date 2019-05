Israel erinnert an sechs Millionen ermordete Juden

Bürger Israels haben am Donnerstag an die Opfer des Holocaust erinnert. Im ganzen Land heulten zwei Minuten lang die Sirenen. Busse und Autos stoppten, die Insassen stiegen aus und gedachten mit gesenktem Kopf der rund sechs Millionen Juden, die im Zweiten Weltkrieg von Deutschen und ihren Helfern systematisch ermordet wurden. Israels Präsident Reuven Rivlin (Bildmitte, links) und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Bildmitte, rechts) warnten in der Gedenkstätte Yad Vashem vor wachsendem Antisemitismus. Am Holocaust-Gedenktag sind in Israel Cafés und Restaurants geschlossen, Radio und Fernsehen bringen gedämpfte Musik. In Schulen gibt es Gedenkveranstaltungen. ap-BILD: