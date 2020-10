Dündar drohen 35 Jahre Haft

Istanbul Die türkische Staatsanwaltschaft hat für den im Exil in Deutschland lebenden Ex-Chefredakteur Can Dündar bis zu 35 Jahre Haft gefordert. Das bestätigte sein Anwalt. Sie wirft Dündar Terrorunterstützung sowie Spionage vor. Hintergrund des Verfahrens ist ein Zeitungsbericht aus 2015, in dem die Zeitung „Cumhuriyet“ geheime Informationen veröffentlichte, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollten.