In zwei Wochen eine Moschee

Istanbul Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat den Weg freigemacht, damit die Hagia Sophia in Istanbul künftig als Moschee genutzt werden kann. Das Gericht annullierte am Freitag den Status als Museum. Nach dem Gerichtsentscheid verkündete der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Hagia Sophia bereits am Freitag, 24. Juli, mit dem Freitagsgebet für Gebete zu eröffnen. Das Gebäude wurde im 6. Jahrhundert erbaut und war Hauptkirche des Byzantinischen Reiches. Nach der Eroberung des damaligen Konstantinopels durch die Osmanen 1453 wandelte Sultan Mehmet II. sie in eine Moschee um. Auf Betreiben des türkischen Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk wurde 1934 die Umwandlung in ein Museum angeordnet.