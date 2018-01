Justizkrise in der Türkei

Istanbul Türkische Strafgerichte verweigern die Umsetzung von Entscheidungen des Verfassungsgerichts zur Freilassung von zwei Journalisten aus der Untersuchungshaft. Anwalt Veysel Ok, der die Journalisten Sahin Alpay und Mehmet Altan vor dem höchsten Gericht vertrat, sprach am Montag von einer „Staatskrise“. Aus Sicht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft der Fall die Frage auf, „ob die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei funktioniert“. Die Regierung hatte dem Verfassungsgericht vorgeworfen, seine Kompetenzen überschritten zu haben.

Der Fall ist auch aus deutscher Sicht relevant, weil der seit elf Monaten ohne Anklage inhaftierte „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel vor dem Verfassungsgericht Beschwerde gegen seine U-Haft eingelegt hat. In den Fällen Alpay und Altan hatte das Verfassungsgericht entschieden, durch die ein Jahr andauernde U-Haft werde das Recht der Angeklagten auf Freiheit und Sicherheit verletzt.