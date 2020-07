Peter Steudtner freigesprochen

Istanbul Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner ist in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Auch sein schwedischer Kollege Ali Gharavi erhielt Freispruch, wie das Gericht am Freitag in Istanbul entschied. Der Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, erhielt eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und drei Monaten. Drei der elf Angeklagten wurden verurteilt.