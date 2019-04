Istanbul Hunderte Fußballfans stehen im Stadion auf und rufen von den Rängen, bis es hallt: „Gebt ihm das Mandat, gebt ihm das Mandat, gebt Imamoglu sein Mandat!“ Die Szene vom Samstagabend wird später in den sozialen Medien wie verrückt geteilt. Mit Mandat – „Mazbata“ – ist die Ernennungsurkunde für das Bürgermeisteramt von Istanbul gemeint, größte Stadt der Türkei.

Ekrem Imamoglu, sprich Imamolu, (48) von der Mitte-Links-Partei CHP hatte das Amt am 31. März bei der Kommunalwahl mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Aber offiziell loslegen durfte er bisher nicht. Noch immer wird heftig gestritten über die Stimmanteile, über immer neue Nachzählungen, über Beschwerden der Konkurrenz.

Es wäre das erste Mal seit Langem, dass nicht die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan das wichtigste Bürgermeisteramt des Landes innehätte – ausgerechnet das Amt, das Erdogan persönlich so wichtig ist. In Istanbul ist er aufgewachsen, hier hat er selbst seine Karriere als Bürgermeister begonnen. Längst wird der Kampf um die Stadt auch im Ausland aufmerksam beobachtet. Als eine Parabel dafür, wo es mit dem Land hingeht unter einem Präsidenten, dem viele vorwerfen, immer autoritärer zu regieren.

Diese Woche könnte nun zur Schicksalswoche werden. Die Nachzählungen sollen zu Ende gehen. Wird die AKP die Wahl verloren geben? Oder wird sie wie angekündigt eine Neuwahl beantragen? Und wo würde das hinführen? Manche halten Proteste, sogar Gewalt für möglich.

So überraschend kam sein Sieg über die Machtmaschinerie des bisher allmächtig erscheinenden Erdogan, dass manche in ihm schon den nächsten Präsidenten sehen. Einige erkennen sogar Parallelen: Wie Erdogan stammt Imamoglu aus der konservativen Schwarzmeerregion. Wie Erdogan gilt Imamoglu als gläubig, was untypisch ist für die eher säkulare CHP. Aber entscheidender für den Wahlsieg war vermutlich, dass Imamoglu in vielem eher ein Gegenentwurf zu Erdogan ist.

Imamoglu weiß um sein Image als der gute Kandidat – vielleicht spielt er die Karte manchmal auch bewusst aus. „Wir haben eine positive Kampagne geführt“, sagt er. „Sollen doch die anderen die Gesellschaft auseinanderdividieren. Ich sage: Die Guten gewinnen.“