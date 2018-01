Istanbul Mehr als eine Woche nach Beginn der türkischen Offensive in Nordwestsyrien wächst in der Türkei der Druck auf Kritiker des Einsatzes. Die Behörden ordneten die Festnahme von elf führenden Mitgliedern der Türkischen Ärztevereinigung (TTB) an, die sich gegen den Krieg ausgesprochen hatten, wie die Anwältin der Vereinigung, Ziynet Özcelik am Dienstag sagte. Ihnen werde „Propaganda für eine Terrororganisation“ und „Aufwiegelung des Volks zu Hass und Feindseligkeit“ vorgeworfen.

Die TTB hatte in der vergangenen Woche eine Erklärung verbreitet, in der sie unter anderem vor „irreparablen Schäden“ durch Krieg warnten und Krieg als ein „Problem der öffentlichen Gesundheit“ bezeichneten. Zum Schluss der Erklärung hieß es: „Nein zum Krieg. Frieden, jetzt sofort!“ Seit vergangener Woche wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mehr als 400 Menschen wegen „Terrorpropaganda“ festgenommen. Im Fall der Mediziner war es Präsident Recep Tayyip Erdogan, der die Aufmerksamkeit auf die Erklärung gelenkt hatte. Erdogan hatte die Mitglieder des Verbandes mehrmals attackiert. Er bezeichnete sie unter anderem als „Terroristenliebhaber“, und „Lakaien“ im Dienste des „Imperialismus“.