Istanbul Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft der türkischen Regierung im Zusammenhang mit dem Feldzug in Nordwestsyrien Unterdrückung von Nutzern Sozialer Medien vor. „Menschen für ihre Tweets, die zu Frieden aufrufen, festzunehmen und zu verfolgen, ist ein neuer Tiefpunkt für die türkische Regierung“, erklärte Hugh Williamson, HRW-Direktor für Europa und Zentralasien, am Dienstag.

Nach Angaben des türkischen Innenministeriums wurden zwischen dem Beginn des Militäreinsatzes am 20. Januar und dem 26. Februar 648 Menschen wegen „Propaganda“ in den sozialen Medien festgenommen. HRW erklärte, betroffen seien Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, die via Twitter oder Facebook den Einsatz kritisierten.