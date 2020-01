Istanbul Ein Spiegel für die Kanzlerin – Angela Merkel hebt das verzierte Schmuckstück aus dem Kasten und lächelt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an. So viel Freundlichkeit war selten. Schon beim ersten Termin am Freitag in Istanbul ist die Atmosphäre entspannt. Merkel spricht bei der Eröffnung eines Campus der Deutsch-Türkischen Universität von Verständnis und Vertrauen. Erdogan spricht von Merkel als seiner „geschätzten Freundin“.

Doch die Höflichkeiten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass etliches zwischen Ankara und Berlin im Argen liegt: Deutsche Staatsbürger und zahlreiche Journalisten sind in der Türkei inhaftiert, Menschenrechtler stehen vor Gericht. Im Oktober war die Türkei zudem in Syrien einmarschiert.

Flüchtlinge in Massen

Nach dem Einzelgespräch mit Erdogan war die Stimmung weiter entspannt, Merkel betonte aber auch, dass sie mit Erdogan vereinbart habe, eine Lösung für inhaftierte Deutsche zu finden. Vor allem dürfte ihr aber das Thema Flüchtlinge unter den Nägeln gebrannt haben.

In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln spitzt sich die Lage dramatisch zu. Laut UN nimmt die Zahl jener Migranten wieder zu, die illegal von der Türkei nach Griechenland übersetzen. Die Kanzlerin will ein neues Flüchtlingsdrama wie 2015 unbedingt vermeiden.

Merkel stellte nun Hilfe für die Türkei in Aussicht, wenn auch nur sehr vage. Deutschland wolle der Türkei bei der Stärkung der Küstenwache helfen, versprach sie. Laut Erdogan hat Merkel auch angeboten, bei der Versorgung von Flüchtlingen auf syrischem Boden zu helfen.

In der Vergangenheit hatte der türkische Präsident wiederholt gedroht, die Grenzen in Richtung Europa zu öffnen, falls die EU ihre Zusagen im Rahmen des Flüchtlingspakts nicht einhalte. Das verkniff er sich am Freitag. Den Flüchtlingsdeal hatte Merkel persönlich 2016 ausgehandelt. Er sieht vor, dass Griechenland alle Migranten, die seit März 2016 illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln übersetzen und kein Asyl erhalten, zurückschicken kann. Im Gegenzug hat die EU zugesichert, für jeden zurückgesendeten Syrer einen anderen auf legalem Weg aufzunehmen. Die Türkei erhält zusätzlich finanzielle Unterstützung von sechs Milliarden Euro für die Flüchtlinge im Land.

Wirtschaft im Rücken

Doch inzwischen steht Erdogan selbst innenpolitisch unter Druck. Die Türkei hat wirtschaftliche Probleme, die Akzeptanz für die Syrer im Land schwindet. Merkel wiederum will ein völliges Zusammenbrechen des Flüchtlingspakts auf jeden Fall vermeiden – und hat die Wirtschaftsstärke Deutschlands und der EU im Rücken. Die beiden brauchen einander. Und dieser Besuch ebnet den Boden für weitere Verhandlungen.