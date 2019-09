Jäger testen Wildschwein-Fallen

Um die Afrikanische Schweinepest einzudämmen, testet ein Berufsjäger derzeit an verschiedenen Standorten in Niedersachsen Fallentypen, mit denen Wildschweine gefangen werden sollen. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die enormen Bestände an Schwarzwild zu verringern. Die Fallenjagd auf diese Tiere sei keine übliche Jagdmethode, jedoch aber effektiv, um Frischlinge oder auch ganze Rotten Schwarzwild zu fangen. Einige Jäger äußerten tierschutzrechtliche Bedenken an dieser Fangmethode. Die Afrikanische Schweinepest ist bereits bei Schweinen in Polen, Ungarn, Slowakei und Belgien aufgetreten und führt bei den Tieren zum Tod. Für Menschen ist die Seuche dagegen ungefährlich. Dpa-BILD: