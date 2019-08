Jagd auf Problemwolf kostet Land schon mehr als 83 000 Euro

Die bislang erfolglose Jagd auf den Rodewalder Wolf (Symbolbild) hat das Land Niedersachsen schon mehr als 83 000 Euro gekostet. Dies geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Demnach hat allein in der Zeit bis Mai ein „Dienstleister“ dem Land Kosten von 48 201,64 Euro in Rechnung gestellt. „Das ist ein Dienstleister, der uns dabei unterstützt, den Wolf zu orten und seiner habhaft zu werden“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums am Mittwoch. Der frühere Agrarminister Christian Meyer (Grüne) vermutet, dass es sich um einen Hersteller von Lebendfallen handelt. In den Fallen sollen Tiere des Rodewalder Rudels gefangen werden. Gelinge es, den Leitwolf mit einer DNA-Probe zu identifizieren, könne dieser anschließend erschossen werden. Das Land will den Wolf töten, weil er Schutzzäune für Vieh überwunden und Rinder in einer Herde getötet hatte. Der Rüde war Ende Januar zum Abschuss freigegeben worden. Die Genehmigung läuft am 31. August aus. dpa-BILD: