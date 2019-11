Jena /Hildesheim Das Urteil gegen einen 34-Jährigen, der dem jordanischen Geheimdienst Informationen aus dem Umfeld der Hildesheimer Moschee geliefert hat, ist rechtskräftig.

Weder der Angeklagte noch die Bundesanwaltschaft hätten Rechtsmittel eingelegt, sagte ein Sprecher des Thüringer Oberlandesgerichts in Jena am Mittwoch auf Anfrage. Der Staatsschutzsenat hatte den Mann in der vergangenen Woche wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Er hatte im Prozess gestanden, Daten radikaler Islamisten aus Hildesheim einem Freund in Jordanien geschickt zu haben. Er wollte aber nicht gewusst haben, dass dieser für den Geheimdienst arbeite. Die Moschee des „Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim“ war nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden ein Treffpunkt radikaler Islamisten. Im März 2017 wurde der Verein verboten.