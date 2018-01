Jerusalem Israel hat eine neue Regelung in Polen kritisiert, die für die Bezeichnung „polnische Todeslager“ für deutsche Vernichtungslager im besetzten Polen während des Zweiten Weltkriegs Haftstrafen von bis zu drei Jahren vorsieht. In Israel wird befürchtet, das Gesetz könnte missbraucht werden, um die Rolle Polens bei Verbrechen gegen Juden zu leugnen.

„Kein Gesetz kann die historische Wahrheit ändern“, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem am Samstagabend mit. Der israelische Oppositionspolitiker Jair Lapid, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, kritisierte auf Twitter: „Ich kritisiere das neue Gesetz in Polen, das versucht, die Teilnahme vieler polnischer Bürger am Holocaust zu leugnen.“ Hundertausende Juden seien ermordet worden, „ohne je einen deutschen Offizier zu treffen. Es gab polnische Todeslager, und kein Gesetz kann das je ändern.“