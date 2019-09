Israel: Rivlin sucht Ausweg aus Krise

Jerusalem Der israelische Präsident Reuven Rivlin hat am Sonntag Gespräche mit allen im Parlament vertretenen Parteien über einen mehrheitsfähigen Ministerpräsidentenkandidaten begonnen. Sie sind auf zwei Tage angesetzt und sollen ihm eine Vorstellung verschaffen, wer angesichts des Patts nach der zweiten Parlamentswahl in diesem Jahr die besten Chancen hat, eine stabile Koalition zu bilden. Bei der Wahl am 17. September gewann das Bündnis Blau-Weiß des früheren Militärchefs Benny Gantz 33 der 120 Sitze in der Knesset, die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde mit 31 Sitzen zweitgrößte Fraktion.