Maas-Kritik an geplanter Annexion

Jerusalem Dieser Israel-Besuch ist eine Gratwanderung für Außenminister Heiko Maas (SPD): Einerseits liegt ihm das besondere Verhältnis am Herzen. Andererseits sieht er die neue Regierung im Nahost-Konflikt auf einem falschen Weg.

• Annexion Palästinensergebiete: Maas hat die geplante Annexion palästinensischer Gebiete als Rechtsbruch kritisiert, aber auf eine Drohung mit Konsequenzen verzichtet. Der SPD-Politiker warb am Mittwoch in Jerusalem für eine Wiederaufnahme der vor sechs Jahren ausgesetzten direkten Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern über eine Lösung des Nahost-Konflikts. Israels Regierung will auf Grundlage eines Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump bis zu 30 Prozent des palästinensischen Westjordanlands annektieren.

• Kein Besuch in Palästina: Maas wollte auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Benny Gantz treffen. Auf den sonst üblichen Besuch bei der palästinensischen Regierung in Ramallah verzichtete er unter Verweis auf die „erschwerten Bedingungen“ wegen der Corona-Pandemie.

• Holocaust-Gedenkstätte: Außenminister Gabi Aschkenasi und Maas begrüßten sich mit Schutzmasken, die mit israelischen und deutschen Fahnen verziert waren. Die beiden unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem aus Deutschland bis 2031 weiter mit einer Million Euro pro Jahr finanziell unterstützt werden soll.

• Thema Iran: Maas verurteilte Aufrufe Teherans zur Vernichtung Israels. „Das Existenzrecht für Israel ist für uns nicht verhandelbar“, sagte Maas.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen