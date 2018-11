Netanjahus Koalition hält noch

Jerusalem In Israel wird es vorerst keine Neuwahl wegen Meinungsverschiedenheiten zum Gaza-Konflikt geben. Der Chef der nationalreligiösen Partei Jüdisches Heim, Bildungsminister Naftali Bennett, teilte am Montag mit, seine Partei werde weiter in der Koalition von Benjamin Netanjahu bleiben. Die Koalition hat seit dem Ausstieg der Partei des zurückgetretenen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman, Israel Beitenu, nur noch eine Mehrheit von einer Stimme im Parlament. Bennett und seine Partei vertreten vor allem die Interessen der Siedlerbewegung und deren Forderung nach einer harten Haltung gegen Bedrohungen durch die Hamas im Gazastreifen und der Hisbollah im Libanon.