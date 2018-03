Jerusalem Nach über zehn Jahren der Stille hat Israel in dieser Woche publik gemacht, dass es im Jahr 2007 den sich damals im Bau befindlichen syrischen Atomreaktor erfolgreich zerstört hat. Wir brauchen nicht groß um den heißen Brei herumzureden und nach anderen Gründe zu suchen, warum Israel die Aktion von vor über einem Jahrzehnt jetzt plötzlich offen legt. Sicherlich könnte man diese auch finden und nennen.

Doch ob es nun der Zufall so wollte oder auch nicht – wir befinden uns im Endspurt, ja auf der Zielgeraden, wenn es darum geht, ob das vor zwei Jahren unterzeichnete Atomabkommen mit dem Iran vorerst in Kraft bleibt, oder die USA dieses Abkommen aufkündigen werden.

Das eine hat sicherlich mit dem anderen zu tun. Die Veröffentlichung der Bilder und Videos der nächtlichen Operation Israels über syrischem Hoheitsgebiet im September 2007 sollte somit als eine ganz klare Warnung an Teheran, ja selbst an die internationalen Staatengemeinschaft wahrgenommen werden.

Israel deutet an: Wir haben nicht nur 1981 im Alleingang den Atomreaktor Saddam Husseins in Osirak/Irak zerstört, sondern wir waren – wieder im Alleingang – auch in der Lage, den Atomreaktor des verstorbenen syrischen Diktators Hafis Al-Assad in Schutt und Asche zu bomben.

Autor dieses Beitrages ist Arye Sharuz Shalicar (40). Er ist in Deutschland als Sohn jüdischer Eltern aus dem Iran aufgewachsen und heute Abteilungsleiter im israelischen Geheimdienstministerium im Büro des Ministerpräsidenten.

Warum im Alleingang? Die Antwort ist simpel: Weil niemand bereit war, selbst die Staaten die Israels Existenz als Raison d’Être bezeichnen, ein Risiko einzugehen. Es ging in beiden Fällen darum, eine hochexplosive Gefahr für Israel und die gesamte Region aus der Welt zu schaffen bevor er zu spät war. Diplomatische Bemühungen und Hoffnungen waren damals an ihre Grenzen gestoßen, denn Diplomatie hat ihre Grenzen.

Mehr als das: Diplomatie muss irgendwann eine Deadline gesetzt bekommen. Alles, was danach geschieht, sollte weniger Reden und mehr Handeln sein.

Die Entwicklungen vor dem zweiten Weltkrieg und insbesondere Hitlers Vorgehen haben uns hier viel gelehrt. Eine von vielen Lektionen, die Israel schmerzhaft gelernt hat, ist tatsächlich die folgende: Deine Schwäche könnte deinem Gegenüber als Einladung dienen und ihn ermutigen, noch ein Stück mehr zu wagen und das immer weiter, bis er so stark geworden ist, dass du ihm komplett ausgeliefert und schließlich auf seinen guten Willen angewiesen bist.

Israel kann und darf niemals in solch eine Situation geraten. Denn wenn es schon in „Ruhezeiten” nicht sicher auf Verbündete zählen kann, was erst, wenn Israel in eine existenzielle Notsituation gerät?