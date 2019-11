Jerusalem US-Außenminister Mike Pompeo ist ein seltener Kunstgriff gelungen. In Israel bejubelten sowohl Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als auch Oppositionsführer Benny Gantz die Ankündigung Pompeos, die USA betrachteten jüdische Siedlungen im Westjordanland nicht länger als völkerrechtswidrig. Bei allem Streit nach zwei unentschiedenen Parlamentswahlen, im Blick auf das Westjordanland sind sich die beiden großen politischen Lager in Israel einig.

Israel hat das Westjordanland im Sechstagekrieg von 1967 besetzt. Während es jedoch die damals ebenfalls eroberten Golanhöhen und Ost-Jerusalem annektierte, hat es das Westjordanland nie völkerrechtlich in Besitz genommen. Allerdings begann Israel schon bald nach der Besetzung, in der Gegend Siedlungen anzulegen. Das jedoch betrachtet der größte Teil der internationalen Gemeinschaft als illegal, denn die Genfer Konvention verbietet es einer Besatzungsmacht, Teile seiner eigenen Zivilbevölkerung in besetztes Territorium zu überführen.

Israel betonte, dass die Zukunft der Siedlungen in Verhandlungen entschieden werden solle, und auch Pompeo versicherte, seine Stellungnahme sei kein Urteil über den Status des Westjordanlandes, das einem Friedensvertrag vorgreife. Allerdings baut Israel die Siedlungen immer weiter aus und schafft damit Fakten. Einige von ihnen sind mittlerweile zu Städten mit mehr als 30 000 Einwohnern angewachsen.

Die Palästinenser und der überwiegende Teil der internationalen Gemeinschaft – darunter die Europäische Union – betrachten die Siedlungen als Hindernis auf dem Weg zu einem Friedensvertrag, der neben einem jüdischen auch einen palästinensischen Staat bringen soll. Auch die USA hatten sich im Jahr 1978 in einem Rechtsgutachten darauf festgelegt, dass zivile Siedlungen in besetzten Gebieten nicht mit dem Völkerrecht vereinbar seien. US-Außenminister Pompeo hat diese Haltung jetzt kassiert.