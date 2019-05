Jever /Hannover Frieslands Landrat Sven Ambrosy (48) wird als Nachfolger von Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) gehandelt. Er werte das als Wertschätzung seiner Arbeit, stehe aber nicht für einen Wechsel zur Verfügung, dementierte Ambrosy am Donnerstag, der von den Spekulationen in Medien erfahren hatte.

Lesen Sie auch:

> Hannovers Oberbürgermeister Schostok tritt zurück

> Rücktritt war überfällig – und gut für die SPD (NWZ-Kommentar)

> Der unvermeidliche Abgang (Analyse)

Ambrosy ist seit 2003 Landrat des Kreises Friesland. Er kandidiert am 26. Mai für eine dritte Amtszeit. „Ich gehe davon aus, dass der Landrat 2026 immer noch Ambrosy heißt, falls ich am 26. Mai gewählt werde“, sagte Ambrosy. Bei der Wahl am 26. Mai hat Ambrosy einen Gegenkandidaten, Sebastian Schroeter, der von der Partei „Die Partei“ nominiert wurde. Ambrosy übt in der Region wichtige Funktionen aus: Er ist Vorsteher des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) und Vorsitzender des Bezirksverbandes Oldenburg, ferner ist er Vorsitzender des EWE-Verbandsausschusses.