K. Oltmanns kandidiert in Jever als Bürgermeister

Jever Karl Oltmanns hat am Dienstag seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Jever 2021 erklärt: Er will den amtierenden Bürgermeister Jan Edo Albers ablösen. „Bei zehn Jahren Amtszeit für den nächsten jeverschen Bürgermeister will ich jetzt die Chance ergreifen, um etwas zu bewegen in und für meine Stadt“, sagt der 51-Jährige. Oltmanns ist gebürtiger Jeveraner und seit 2016 Mitglied des Stadtrats und Ratsvorsitzender. Er tritt für die Grünen an.

Sein Motto: „Augen aufmachen und einfache Lösungen finden – und vor allem schnell und innovativ alle Dinge anpacken, die Lösungen erfordern.“