Jever /Wilhelmshaven /Im Nordwesten Carsten Feist, künftiger Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven, feierte am Sonntagabend in Wilhelmshaven mit Freunden seinen Wahlsieg. Bis zuletzt hatte es nach einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SPD-Bewerber Niels Weller ausgesehen. Am Ende reichte es dann für Feist mit 53,59 Prozent der Stimmen, während Weller auf 46,41 Prozent kam. Von den 63 935 Wahlberechtigten stimmten 15 947 für Feist und 13 808 für Weller. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,34 Prozent, 514 Stimmen (1,7 Prozent) waren ungültig.

Auch Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) feiert: Er startet in seine dritte Amtszeit. Er holte als Wahlsieger knapp 79 Prozent der Stimmen. Aber auch sein Herausforderer Sebastian Schroeter von „Die Partei“ und seine Parteigenossen feierten sich als Sieger der Wahl. Denn Schroeter konnte gut 21 Prozent der Stimmen auf sich vereinen – ein Ergebnis, das alle Erwartungen übertroffen hat. Die meisten Stimmen holte Sebastian Schroeter übrigens auf der Insel Wangerooge, dort konnte er 31,45 Prozent der Wähler von sich überzeugen.

Bürgermeister in der Stadt Schortens bleibt Gerhard Böhling. Er geht in seine dritte Amtszeit. Der 61-jährige parteilose Einzelbewerber konnte sich am Sonntagabend mit über 61 Prozent der Stimmen deutlich gegen Andreas Bruns (CDU) und Wolfgang Ottens (Grüne) durchsetzen. Eine Stichwahl wird es nicht geben, da er mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte.

Thorsten Krettek wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Bockhorn (Landkreis Friesland). Bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag konnte sich der CDU-Politiker deutlich mit 54,32 Prozent gegen die parteilosen Kandidaten Katja Lorenz (35,45 Prozent) und Maik Radig (10,34 Prozent) durchsetzen. Krettek hat die Wahl in allen Wahlbezirken gewonnen. Da er mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte, wird es keine Stichwahl mehr geben. Krettek wird sein Amt am 1. November antreten und damit Bockhorns amtierenden Bürgermeister Andreas Meinen (parteilos) ablösen.