Jochen Beekhuis sitzt im Landtag auf Einzelplatz

Der von der SPD aus Partei und Fraktion ausgeschlossene Landtagsabgeordnete Jochen Beekhuis (42) hat im Landtag einen separaten Sitzplatz erhalten. Beekhuis bezog zum Start der Plenarsitzung am Mittwoch einen abgesonderten Platz in der letzten Reihe. Die SPD-Fraktion hatte Beekhuis im Streit um diskriminierende Chats am Vortag aus der Fraktion ausgeschlossen. Der nun fraktionslose Beek­huis hat weiter Stimmrecht sowie Rederecht im Landtag.DPA-BILD: