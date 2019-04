Südafrika feiert Demokratie

Johannesburg /Makhanda Südafrika hat am Wochenende den Jahrestag der ersten freien Wahlen vor 25 Jahren gefeiert. Präsident Cyril Ramaphosa sagte bei einem Festakt in der Stadt Makhanda, auch wenn viel erreicht worden sei in den vergangenen Jahren, habe Südafrika noch einen langen Weg vor sich. Am 27. April 1994 fanden in Südafrika die ersten freien Wahlen nach dem Ende des Apartheidregimes statt. Der bis heute regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) ging als überragender Sieger hervor, und der Freiheitskämpfer Nelson Mandela wurde Präsident.