Juiz De Fora Brasiliens führender Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro ist während einer Wahlkampfveranstaltung auf offener Straße mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Bolsonaro sei erfolgreich operiert worden, sein Zustand bleibe aber kritisch, teilten Ärzte des Krankenhauses in der Stadt Juiz de Fora im südlichen Staat Minas Gerais nach dem Eingriff am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Der rechtsextreme Kandidat war unter anderem am Darm und einer Arterie verletzt worden und hatte viel Blut verloren. Den mutmaßlichen Angreifer nahm die Polizei noch am Ort des Anschlags fest. Der 40-Jährige habe aus „religiösen Gründen mit politischem Hintergrund“ gehandelt, zitierte das Nachrichtenportal G1 der Globo-Gruppe den Anwalt des Festgenommenen.