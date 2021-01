Wikileaks-Gründer: Großbritannien liefert Assange nicht an die USA aus

London Ein Gericht in Großbritannien hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange in die USA abgelehnt. Die Bezirksrichterin Vanessa Baraitser begründete ihre Entscheidung am Montag mit Assanges psychischer Gesundheit: Wenn Assange in die USA überstellt würde, dann sei ein Selbstmord wahrscheinlich. Die US-Regierung kündigte an, in Berufung zu gehen.

Auf Assanges Enthüllungsplattform waren vor einem Jahrzehnt vertrauliche Dokumente des US-Militärs sowie Diplomaten-Kabel veröffentlicht worden. In den Vereinigten Staaten ist er deshalb in 17 Punkten der Spionage und in einem Anklagepunkt des Computermissbrauchs angeklagt. Im Falle einer Verurteilung könnte er eine Strafe von insgesamt bis zu 175 Jahren Gefängnis bekommen.

Anwälte des 49 Jahre alten Australiers argumentieren, er habe als Journalist gehandelt und sein Wirken sei durch die Pressefreiheit geschützt - die USA versuchten, den Erhalt und die Veröffentlichung von Informationen über vermeintliche nationale Sicherheit zu kriminalisieren. Die enthüllten Dokumente des US-Militärs legten Fehlverhalten im Irak und in Afghanistan offen. Mit Blick auf das mögliche Strafmaß in den USA sagten seine Anwälte, es sei von extremer Unverhältnismäßigkeit. Eine Inhaftierung unter „drakonischen und unmenschlichen Bedingungen“ werde seine schwere Depression verstärken, ebenso andere gesundheitliche Probleme.

Richterin Baraitser widersprach dem Argument der Verteidigung zur Pressefreiheit. Wenn Assange das ihm vorgeworfene Verhalten nachgewiesen werden könne, dann komme dieses „Verstößen in dieser Gerichtsbarkeit gleich, die nicht durch sein Recht auf Meinungsfreiheit geschützt wären“.

Zugleich sagte Baraitser, Assange leide an Depression und diese werde sich vermutlich in der Isolation verstärken, der er im Gefängnis in den USA wahrscheinlich ausgesetzt wäre. Assange habe den Intellekt und die Entschlossenheit, jedwede Maßnahmen der Behörden gegen eine Selbsttötung zu umgehen.

Das strafrechtliche Vorgehen gegen Assange ist von Journalisten und Menschenrechtlern als Untergrabung der Meinungsfreiheit kritisiert worden. „Allein der Fakt, dass dieser Fall vor Gericht gelandet ist, geschweige denn so lange andauert, ist ein historischer Angriff von gewaltigem Ausmaß auf die Meinungsfreiheit“, erklärte Wikileaks-Sprecher Kristinn Hrafnsson. „Das hier ist ein Kampf, der das Recht jeder Person auf Wissen angreift, und der kollektiv ausgetragen wird.“