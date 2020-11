Junge sind dreifache Verlierer der Corona-Krise

Frage: Herr Kuban, wie sehr trifft die Corona-Pandemie die junge Generation?

Kuban: Wir, die junge Generation, sind der doppelte oder sogar dreifache Verlierer der Corona-Krise. Wir haben schlechtere Startchancen. In der digitalen Bildung gibt es erhebliche Versäumnisse. Die werden durch die Folgen der Pandemie jetzt noch größer. Die Chancen, nach einer Ausbildung oder einem Studium einen Arbeitsplatz zu finden, sind in dieser Rezession besonders schlecht. Gleichzeitig nehmen Bund und Länder in diesem und im nächsten Jahr 300 Milliarden Euro Schulden auf. Das ist eine Hypothek zulasten der künftigen Generation. Auch die Einschränkungen der Freiheit treffen die Jungen besonders hart. Seine Freiheit ausleben, in die Welt reisen und feiern klingt banal, aber das tut man vor allem in den jungen Jahren und das trägt erheblich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.

Frage: Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht noch genügend Spielraum für weitere finanzielle Hilfen, will weitere Schulden machen. Können wir uns das noch lange leisten?

Frage: Der Digitalisierungsschub in Schulen und Universitäten lässt immer noch auf sich warten…

Kuban: Das Thema digitale Bildung stand in den letzten Jahren in Deutschland nicht auf der Agenda. Wir müssen hier schneller und besser werden. Es ist nicht damit getan, ein paar Tablets an Schüler zu verteilen. Digitale Inhalte und Techniken müssen heute Standard sein und dürfen in keiner Unterrichtsstunde mehr fehlen. Viele fordern ein zusätzliches Schulfach, was wir aber brauchen sind digitale Inhalte in jedem Fachunterricht, von Erdkunde, über die Naturwissenschaften bis zu den Fremdsprachen und klare Vorgaben, wie viele Stunden pro Woche in welcher Klassenstufe mit digitalen Inhalten und Techniken unterrichtet wird. Denn Digitales darf kein Nebenfach sein. Das gehört in jede Unterrichtsstunde.