Frage: Herr Alt, Sie fordern eine „echte Bildungscloud“ in Niedersachsen. Gibt es denn schon eine „unechte“?

Alt: Es gibt die Bildungscloud in der Erprobung für einige Schulen, es gibt die Merlin-Plattform mit digitalen Lerninhalten und den niedersächsischen Bildungsserver. Das ist alles nicht kompakt genug und viel zu unübersichtlich für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler.

Frage: Was bringt eine Bildungscloud?

ALT: Uns geht es um eine Plattform für alles, was Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte brauchen. Mit einem Login erhält man Zugriff auf den aktuellen Stundenplan, die Lerninhalte der vergangenen Stunden, Hausaufgaben und Lern-Apps. Zusätzlich soll Verwaltungssoftware für die Schulen in webbasierten Anwendungen umfasst sein. Und natürlich eine datenschutzkonforme Kommunikationsmöglichkeit zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern.

Frage: Sind andere Bundesländer weiter als Niedersachsen?

ALT: Alle Bundesländer machen sich das Leben schwer. Wir hätten uns gewünscht, dass die Bundesländer und der Bund hier einmal vormachen, wie Kooperation funktionieren kann. Schüler-Lehrer-Kommunikation findet ja auch in anderen Bundesländern statt. Hier muss nicht jeder seine eigene Plattform entwickeln. Nicht Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, sondern Deutschland und China stehen in einem Wettbewerb um die klügsten Köpfe von morgen.

Frage: Sie werfen der Landesregierung vor, bisher zu ambitionslos agiert zu haben. An wen genau richtet sich die Kritik – an den Digitalisierungsminister Bernd Althusmann oder an Kultusminister Grant Hendrik Tonne?

Alt: Die Kritik richtet sich an alle vergangenen Kultusminister, darunter auch den ehemaligen Kultusminister Althusmann. Die Digitalisierung ist ja nicht erst gestern vom Himmel gefallen. Es hätte schon vor Jahren einer Strategie für digitale Bildung bedurft. Spätestens mit Beginn der Diskussionen über den Digitalpakt hätte man in die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte investieren müssen. Jetzt kann man mit Mitteln des Digitalpakts zwar in Endgeräte investieren, aber diejenigen, die damit arbeiten sollen, wurden nicht darauf vorbereitet.

Frage: Bis wann müsste das Land Niedersachsen aus Ihrer Sicht seine Hausaufgaben in Sachen Bildungscloud gemacht haben? Was sind die nächsten Schritte?

ALT: Am besten gestern schon. Die nächsten Schritte müssen sein, die Lehrkräfte fortzubilden und die Schulen bei der Frage zu unterstützen, wofür die Mittel des Digitalpakts ausgegeben werden sollen. Wir würden dem Land empfehlen, den Schulen konkrete Pakete mit Ausstattung und Fortbildung anzubieten. Die Bildungscloud soll dabei die Lehrenden entlasten und nicht zusätzlich belasten. Und entscheidend ist, die Finanzierung der Bildungscloud nachhaltig zu gewährleisten. All das zeigt: Wenn Niedersachsen weiterhin in allen Bereichen die Digitalisierung verschläft, können wir uns unseren Wohlstand bald an unsere Faxgeräte schmieren.