100 Tote bei Anschlag in Kabul

Kabul Mehr als 100 Menschen sind in Kabul ums Leben gekommen, als ein mit Sprengstoff beladener Krankenwagen am Samstag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt explodierte. Zu dem Selbstmordanschlag bekannten sich die islamistischen Taliban. Das Innenministerium sprach von 103 Toten und 235 Verletzten. Der Selbstmordattentäter durchbrach mit einem Ambulanzfahrzeug voller Sprengstoff einen Polizeiposten. Es war der schwerste Anschlag in Kabul seit Mai 2017, als eine Bombe, die in einem Lastwagen versteckt war, unweit der Deutschen Botschaft explodierte. Damals kamen mehr als 150 Menschen ums Leben.