Kabul Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat der Regierung in Kabul die Ausrichtung einer neuen Afghanistan-Konferenz in Deutschland angeboten, um über eine dauerhafte Friedenslösung in dem mehr als 17 Jahre langen Konflikt zu verhandeln. Die bereits laufenden Gespräche zwischen US-Vertretern und den radikalislamischen Taliban in Doha seien nur ein erster Schritt, sagte Maas am Montag in Kabul bei einem Treffen mit seinem afghanischen Amtskollegen Salahuddin Rabbani. Bonn war bereits Schauplatz von zwei Afghanistan-Konferenzen, der ersten im Jahr 2001 und einer weiteren im Jahr 2011.

Auf einer Konferenz in Bonn könnten ein Friedensprozess und eine Verfassungsreform ausdiskutiert werden, sobald von afghanischer Seite die Bedingungen dafür geschaffen seien, sagte Maas. Rabbani erklärte, ein Friede könne nur in direkten Gesprächen mit den Taliban ausgehandelt werden.

In einem Kurswechsel hatten die USA im vergangenen Sommer Direktgespräche mit den Taliban aufgenommen, um den Afghanistan-Konflikt zu beenden. Die Taliban lehnen allerdings direkte Gespräche mit der afghanischen Regierung bislang ab.

„Im Juli stehen Präsidentschaftswahlen an. Das sind Entwicklungen, die die Weichen für die Zukunft Afghanistans ganz entscheidend stellen“, so Maas. Er sprach von einer „historischen Chance“, auch wenn den Beteiligten noch sehr mutige Schritte abverlangt würden.

Maas besuchte auch das Gelände der hochgesicherten Deutschen Botschaft in Kabul, die im Mai 2017 bei einem Anschlag schwer beschädigt worden war. Attentäter hatten einen mit Sprengstoff beladenen Lkw explodieren lassen.

Der Minister rief den Bundestag zu einer breiten Unterstützung auf, um das Ende März ablaufende Mandat für den Einsatz der Bundeswehr zu verlängern. Nach Berichten über einen möglichen Teilabzug von US-Truppen forderte er im Feldlager Camp Marmal in Masar-i-Scharif, Fortschritte bei Menschenrechten und wirtschaftlicher Entwicklung nicht aufs Spiel zu setzen. „Das, was hier sehr mühselig über viele, viele Jahre aufgebaut worden ist, das, glaube ich, kann innerhalb kürzester Zeit kurz- und kleingeschlagen werden, wenn man jetzt Fehler macht“, sagte Maas. Ein vorschneller Abzug sei ein Fehler.

Deutschland beteiligt sich mit bis zu 1300 Soldaten an der Nato-Ausbildungsmission „Resolute Support“. Die Nato und verbündete Staaten bilden afghanische Sicherheitskräfte aus. Diese sind unter erheblichem Druck der Taliban. Im Januar gab es im Norden die Landes die größte Zahl an Zwischenfällen seit 2015. Militärkreisen zufolge sterben täglich rund 35 Soldaten und Polizisten bei Gefechten und Anschlägen. Auch in der Nacht zu Montag töteten Taliban-Kämpfer Behördenangaben zufolge in der Provinz Badghis mindestens 16 Soldaten bei einem Überfall auf einen Armeeposten.