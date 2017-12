IS bekennt sich zu Anschlag

Kabul Bei einem weiteren blutigen Anschlag hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der afghanischen Hauptstadt mindestens 41 Menschen ermordet und 84 weitere verletzt. Auch ein Attentäter starb. Der Mann habe sich am Donnerstagvormittag in einem Kulturzentrum in die Luft gesprengt – als dann Menschen zu Hilfe eilten, seien vor dem Haus zwei weitere Bomben gezündet worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Ein Vertreter der Gemeinde, Mohammed Ali, sagte: „Keiner, der in diesem Kellerraum saß, ist heil dort herausgekommen. Alle sind jetzt entweder tot oder verletzt.“ Der IS meldete sich über die üblichen Kanäle im Internet zu Wort.