Kabul Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan hat für die Exekution von drei Männern offenbar Kinder benutzt. Eine am Mittwoch über das Internet verbreitete Fotoserie mit dem Logo des regionalen Ablegers IS-Khorasan zeigt Szenen mit drei Gefangenen in orangefarbenen Overalls und zwei Kindersoldaten. Die Jungen könnten zwischen acht und zehn Jahre alt sein und tragen Pistolenholster um den Oberkörper geschnallt.