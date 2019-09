Kabul Die radikalislamischen Taliban und die USA haben sich Berichten zufolge auf einen Friedensplan für Afghanistan geeignet. Demnach sollen in den kommenden fünf Monaten rund 5000 US-Soldaten vom Hindukusch abgezogen werden, berichtete der afghanische TV-Sender Tolo News. Im Gegenzug sollen die Taliban ihre Angriffe verringern und Terrororganisationen wie Al-Kaida keinen Schutz mehr bieten.

Der US-Sonderbeauftragte Zalmay Khalilzad erklärte, das Abkommen stehe „im Prinzip“, US-Präsident Donald Trump müsse aber noch zustimmen. Khalilzad hatte zuvor die afghanische Regierung, die von den Verhandlungen ausgeschlossen war, über Details des Abkommens unterrichtet.

Kurz nach Bekanntgabe der Einigung griffen die Taliban in Kabul einen Wohnkomplex von Ausländern an. Bei der Explosion einer Autobombe wurden mindestens 16 Menschen getötet und 119 weitere verletzt. Die Polizei evakuierte etwa 400 Ausländer aus dem Komplex.

Die Taliban erklärten über Twitter, der Angriff in Kabul sei „die Stimme jener unterdrückten Landsleute, die getötet und verwundet werden und deren Häuser durch wiederholte Bombenangriffe und Überfälle zerstört werden“.

In den vergangenen Wochen hatte die Zahl der Attentate stark zugenommen. Erst am Wochenende hatten die Taliban Kundus und Puli Khumri, zwei Großstädte im Norden des Landes, angegriffen und zeitweise wichtige Gebäude besetzt. Mindestens 32 Menschen wurden bei den Angriffen getötet. Auch ein Lager der Bundeswehr in Kundus kam dabei unter Beschuss. Die Taliban kontrollieren inzwischen etwa die Hälfte des Landes. Im Vorjahr starben 3812 Zivilisten an den Folgen von Kampfhandlungen – mehr als ein Drittel der Opfer waren Kinder.

Die USA und die Taliban haben insgesamt neun Verhandlungsrunden im Wüstenemirat Katar abgehalten, um den 18-jährigen Konflikt am Hindukusch beizulegen. Das Abkommen mit den Taliban gibt US-Präsident Trump nun die Chance, den Abzug der US-Truppen im Wahlkampf als seinen Erfolg zu verkaufen.

In Afghanistan hingegen wächst die Sorge, dass die hastig vor der dortigen Präsidentschaftswahl gefundene Einigung nur wenig Sicherheiten für die Bevölkerung bietet. Viele befürchten, dass die islamischen Aufständischen, deren Regime 2001 gestürzt wurde, auf diese Weise zurück an die Macht kommen werden. Die Taliban haben sich stets geweigert, die Regierung in Kabul mit in die Verhandlungen einzubeziehen.