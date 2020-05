Politische Rivalen einigen sich

Kabul Fast acht Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben Präsident Aschraf Ghani und sein Rivale Abdullah Abdullah ihren Streit beigelegt und sich auf eine Teilung der Macht verständigt. In Kabul unterzeichneten sie am Sonntag eine Vereinbarung. Die politische Elite war seit der Wahl 2019 gespalten. Die Wahlkommission erklärte Ghani zwar mit knapper Mehrheit zum Sieger, Abdullah erkannte das Ergebnis aber nicht an.

