Taliban steinigen Mann

Kabul Die radikalislamischen Taliban haben nach offiziellen Angaben in Nordafghanistan einen jungen Mann zu Tode gesteinigt. Ihm sei Sex außerhalb der Ehe vorgeworfen worden, sagte der Sprecher der Provinz Sar-e Pul, Sabiullah Amani, am Mittwoch. Was mit der Frau geschehen ist, wusste Amani nicht. Normalerweise erhalten Frauen bei den Islamisten dieselben Strafen wie Männer oder werden härter bestraft. Ein Sprecher der afghanischen Menschenrechtskommission, Bilal Sediqi, sagte, viele solcher Fälle geschähen in Gebieten, in denen die Regierung keine Macht habe.