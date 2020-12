Kampf gegen Corona: Wir brauchen Alternativen

Frage: Die Corona-Infektionszahlen stagnieren auf hohem Niveau. Verfehlt der Lockdown seine Wirkung?

Lindner: Die Situation ist keine auf Dauer durchhaltbare Strategie. Es gibt einerseits enorme wirtschaftliche und soziale Schäden durch die pauschalen Schließungen. So massive Eingriffe in Grundrechte und Freiheiten müssen immer neu begründet und gerechtfertigt werden. Andererseits geht das Infektionsgeschehen nicht zurück. Mich besorgt insbesondere, dass zunehmend schwere Krankheitsverläufe auftreten. Deshalb ist es höchste Zeit, über strategische Alternativen nachzudenken.

Frage: Was schlagen Sie konkret vor?

Frage: Das bedeutet am Ende doch eine Isolierung der Alten und Risikogruppen…

Lindner: Nein, diese Befürchtung lässt sich entkräften. Beispielsweise mit FFP2-Masken auch für die Besucher und Schnelltests am Eingang der Pflegeheime kann man dort Zugang erhalten. Die Alternative wäre ein längerer und noch schärferer Lockdown. In der Union wird am ersten Tag der neuen Regeln schon darüber nachgedacht. Und längst spricht man dort nicht mehr über den Januar, sondern über den März. Wenn die Union das Land bis März stilllegen will, dann sollte es jetzt eine klare Ansage geben. Diese Vollbremsung kann man auch debattieren, aber ich habe Zweifel an der Wirksamkeit.