Kampf gegen Kinderpornos: Polizei will bessere Technik

Frage: Herr Schilff, die Ortsnamen von Münster und Lügde stehen für fürchterliche Fälle von Kindesmissbrauch. Hat die niedersächsische Polizei ausreichend Ermittler, um solche

Fälle auch in unserem Land aufdecken zu können?

Schilff: In diesem abscheulichen Deliktfeld ist mehr Personal immer wichtig. Es muss regelmäßig geprüft werden, ob genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden sind. Nur wenn wir intensiv und schnell Daten auswerten und Fälle aufdecken, können wir Täter ermitteln und Netzwerke zerschlagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Foto oder Video ein Missbrauch stehen kann. Neben der Strafverfolgung müssen unsere Ziele vor allem der Schutz der Kinder sowie die Prävention sein.

Frage: Wie sieht es mit der psycho-

logischen Unterstützung der Polizeibeamten aus?

Schilff: In diesem Bereich arbeiten nur Kolleginnen und Kollegen, die diese Aufgabe freiwillig übernommen haben. Die Ermittlungen sind natürlich extrem belastend. Eine dauerhafte Begleitung ist unerlässlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich an die ‚Regionalen Beratungsstellen‘ in der Polizei wenden. Darüber hinaus werden die Kolleginnen und Kollegen in regelmäßigen Abständen befragt, wie sie die psychischen Belastungen ihrer Arbeit bewerten.

Frage: Inwiefern kann die Polizei überhaupt so eine Arbeit leisten? Oder sollte man sich externer Dienstleister bedienen?

Schilff: Polizeiliche Arbeit kann man nicht „outsourcen“. Die Ermittlungstätigkeit muss in Händen der Polizei bleiben, allein schon wegen der Sensibilität der Bilder und auch wegen der Komplexität der Ermittlungen. Aber wir haben technische Möglichkeiten, die wir ausschöpfen und aufrüsten müssen. Denn die Datenmengen werden immer größer. Die Künstliche Intelligenz ist eine gute Sache und sorgt für Entlastung. Außerdem brauchen wir mehr länderübergreifende Befugnisse und eine erweiterte Vorratsdatenspeicherung. Hier muss endlich eine Regelung her, die den Kindern hilft.

