Kanadas Premierminister verkleidet sich als Inder

Kanadas Premier Justin Trudeau (46, Foto) ist zwar auf Staatsbesuch in Indien – doch auch die Sehenswürdigkeiten des Landes lassen er und seine Familie sich nicht entgehen. Am Mittwoch besuchten die fünf Trudeaus – der Premier, seine Frau Sophie Grégoire und die Kinder Xavier, Ella-Grace und Hadrien – den Goldenen Tempel in Amritsar, zentrales Heiligtum der Sikh-Religion. In der Heimat gibt es inzwischen unüberhörbare Kritik am ausgedehnten touristischen Programm Trudeaus und auch seinem Hang zu Verkleidungen als Einheimischer.