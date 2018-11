Über ihr Staatsoberhaupt entscheiden die Wähler in Madagaskar an diesem Mittwoch. Alle 36 Kandidaten haben versprochen, die Inselnation im Indischen Ozean aus ihrer chronischen Armut und Korruption zu befreien. Sehr gute Chancen werden Andry Rajoelina (rechts bei einem umjubelten Wahlkampfauftritt) eingeräumt. Wahlberechtigt sind 9,9 Millionen Bürger. Das Endergebnis muss spätestens am 28. November vorliegen. dpa-BILD: