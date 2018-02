Kapstadt /Johannesburg Südafrika hat einen neuen Präsidenten. Im Parlament erklärte der oberste Richter des Landes, Mogoeng Mogoeng, den bisherigen Vizepräsidenten Cyril Ramaphosa (65) am Donnerstag zum neuen Staats- und Regierungschef. Er übernimmt das wirtschaftlich angeschlagene Land von seinem zurückgetretenen Vorgänger Jacob Zuma (75).

Die Nationalversammlung in Kapstadt brach in Gesang und Tanz aus, als Verfassungsrichter Mogoeng erklärte: „Ich ernenne Cyril Ramaphosa zum ordnungsgemäß gewählten Präsidenten der Republik Südafrika.“ Irritiert über das Spektakel der Abgeordneten bat Mogoeng um Geduld, denn: „In einem Gerichtssaal wird normalerweise nicht gesungen.“

Die Opposition hatte keinen Kandidaten nominiert; Ramaphosas Nominierung wurde daher ohne Wahl umgesetzt. Zuvor hatten die oppositionellen „Wirtschaftlichen Freiheitskämpfer“ (EFF) den Saal aus Protest verlassen. Sie forderten gemeinsam mit anderen Oppositionsparteien die sofortige Auflösung des Parlaments sowie anschließende Neuwahlen.

Aktivisten, Kirchenführer und Tausende Südafrikaner feierten am Donnerstag den Rücktritt Zumas. Er hatte am Vorabend in einer TV-Ansprache seinen Amtsverzicht verkündet. Wie der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) bekannt gab, wäre Zuma andernfalls durch ein Misstrauensvotum vom Parlament entmachtet worden.

Ramaphosa hat angekündigt, hart gegen Korruption vorzugehen. Beobachter werteten dies als einen indirekten Angriff auf Zuma. Dieser steht im Verdacht, seinen Freunden und Kindern zu lukrativen Verträgen mit Staatsunternehmen verholfen zu haben.