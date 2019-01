Karlsruhe /Berlin Die Bundesanwaltschaft hat einen Bundeswehrmitarbeiter wegen Verdachts auf Spionage für einen iranischen Geheimdienst festnehmen lassen. Gegen den Deutsch-Afghanen Abdul Hamid S. sei bereits am 6. Dezember vergangenen Jahres Haftbefehl erlassen worden, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde am Dienstag in Karlsruhe mit. Der Beschuldigte sei Sprachauswerter und Landeskundlicher Berater gewesen.

Der 50-jährige Beschuldigte wurde am Dienstag im Rheinland gefasst. Er wurde dem zuständigen Ermittlungsrichter am BGH vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

„Spiegel online“ zufolge hatte der Mann Zugang zu „sensiblen Informationen“. Er werde beschuldigt, sicherheitsrelevante Interna an den iranischen In- und Auslandsnachrichtendienst MOIS verraten zu haben – und das seit mehreren Jahren.