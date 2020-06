Grundrechte: Parteipolitik nicht über Regierungskanal

Karlsruhe /Berlin Es waren deutliche, unmissverständliche Worte. „Hochgefährlich“ sei das. „Die stellen sich gegen den Staat“, kritisierte der Bundesinnenminister die AfD. Ihr Verhalten sei „schäbig“ und „staatszersetzend“. Es war im September 2018, als Horst Seehofer Klartext geredet und die Rechtspopulisten für ihren „Frontalangriff auf den Bundespräsidenten“ im Parlament in einem Interview attackierte.

Darf ein Regierungsmitglied das? Der AfD ging das zu weit, sie klagte, ging nach Karlsruhe und bekam jetzt vor dem obersten Gericht recht. Mit seiner harschen Kritik habe Seehofer die Partei in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Schließlich habe er, der damals noch CSU-Chef war, das Interview seinerzeit auf die Minister-Homepage gestellt und damit das Gebot strikter staatlicher Neutralität verletzt. Doch stellten die Richter ausdrücklich klar, dass Seehofers AfD-Schelte im Interview „als Teilnahme am politischen Meinungskampf verfassungsrechtlich für sich genommen nicht zu beanstanden“ sei.

Grenze überschritten

Allerdings: Für die Karlsruher Richter hat Seehofer dennoch eine Grenze überschritten. Nicht wegen seiner Äußerungen und der scharfen Kritik an der AfD. Sondern weil er diese als Bundesinnenminister getan hat und sie auf der Internetseite seines Hauses veröffentlichen ließ.

Parteipolitische Äußerungen über den Regierungskanal – darin sieht Karlsruhe einen Verstoß gegen die in Artikel 21 Grundgesetz verankerte Chancengleichheit. Politischer Meinungskampf ja, aber nicht von Amts wegen, so die Botschaft des Bundesverfassungsgerichts. „Die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung endet dort, wo Werbung für oder Einflussnahme gegen einzelne im politischen Wettbewerb stehende Parteien oder Personen beginnt“, begründete der scheidende Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle die Entscheidung. Jenseits seiner Amtsausübung könne jedes Regierungsmitglied natürlich am politischen Meinungskampf mitwirken, so Voßkuhle. Kritik und Attacke ja, doch nicht über die regierungsamtlichen digitalen Kanäle, so die Entscheidung der obersten Richter. Schlappe für Seehofer, Teilerfolg für die AfD, der für den Innenminister allerdings keine weiteren Konsequenzen haben wird.

Aus dem Netz genommen

Bereits vor einigen Wochen in der mündlichen Verhandlung zeichnete sich ab, dass die AfD mit ihrer Klage wohl Erfolg haben würde. Das umstrittene Seehofer-Interview war bereits damals schnell wieder von der Internetseite verschwunden. Regierungsmitglieder dürften künftig genauer darauf achten, wie sie ihre politischen Botschaften verbreiten, besonders, wenn es um Parteipolitik geht.

Innenstaatssekretär Günter Krings, der das Innenministerium beim Prozess in Karlsruhe vertrat, sieht allerdings keinen Grund zur Zurückhaltung in der politischen Auseinandersetzung mit der AfD. „Die Richter haben aber ausdrücklich klargestellt, dass die Äußerung als solche, dass sich die AfD staatszersetzend und schäbig verhalten hat, zulässig war. Auch zugespitzte und harte Formulierung sind also möglich“, erklärte der CDU-Politiker im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Minister Seehofer habe nicht mit seiner Kritik an der AfD hinter dem Berg gehalten, nachdem diese den Bundespräsident diffamiert hätte. „Auch ein Bundesminister muss im politischen Meinungskampf nicht mit angezogener Handbremse fahren“, so Krings.

Schon einmal Streit

Eigentlich hätten Seehofer und seine Beamten gewarnt sein müssen. Schließlich hatte Karlsruhe bereits Anfang 2018 in einem ähnlichen Fall entschieden: Nachdem die frühere Bundesbildungsministerin Johanna Wanka im Vorfeld einer AfD-Demonstration die Partei attackiert hatte und auf ihrer Ministeriums-Internetseite per Presseerklärung eine „Rote Karte für die AfD“ gefordert hatte, zogen die Rechtspopulisten bereits damals mit Erfolg vor das Bundesverfassungsgericht.